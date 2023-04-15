AMB’den ‘sıkılaştırmaya devam’ mesajları

Avrupa Merkez Bankası’nda (AMB) faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildiren yetkililerin sayısı giderek artıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2023 - 07:00
AMB’den ‘sıkılaştırmaya devam’ mesajları
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Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı mesajları geliyor.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyeleri Joachim Nagel, Edward Scicluna, Robert Holzmann ve Martins Kazaks dün yaptıkları değerlendirmelerde, bankanın enflasyona karşı daha fazla adım atması gerektiğini belirtirken, bu isimlerin bazıları 4 Mayıs’taki ECB toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artışını destekledi.

Bundesbank’ın da başkanı olan Nagel Euro bölgesinde çekirdek enflasyonun hala çok yüksek olduğuna işaret ederek, “daha gidecek yolumuz var” derken; Malta Merkez Bankası Başkanı olan Scicluna da, “Çekirdek enflasyonun henüz tepe yapmadığından endişeliyiz” diye konuştu.

Avusturya Merkez Bankası Başkanı Holzmann CNBC’ye verdiği röportajda, çekirdek enflasyon vurgusu ile mayıs toplantısı için 50 baz puanlık bir faiz artışına işaret etti.

Letonya merkez bankasının başında olan Kazaks da gelecek ayki toplantıda 50 baz puanlık bir adımın gündeme gelebileceğini, şu anda faiz artışlarını yavaşlatmak için hiç bir sebep bulunmadığını ifade etti.


AMB Avrupa Merkez Bankası faiz faiz artışı

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