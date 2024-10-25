Amerika'lı perakende devi Walmart Türkiye'de şube açacak

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu ABD şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını belirtti.

Amerika'lı perakende devi Walmart Türkiye'de şube açacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:41

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu ABD şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını belirterek, "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar" dedi.

YATIRIMCILAR İSTANBUL'DA BULUŞTU

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Amerikan ticaret odaları tarafından düzenlenen AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi, ekonomik işbirliğini ve iş ortaklıklarını teşvik etmek için bölgelerden hükümet yetkililerini, devlet kalkınma ajanslarını, iş liderlerini ve yatırımcıları İstanbul'da bir araya getirdi.

Turnaoğlu, yaptığı değerlendirmede bölgede 12 ülkenin Amerikan Şirketler Derneği olarak bir araya geldiklerini, bunun aslında Türkiye'nin Avrasya için bölgesel merkez olduğunu gösterdiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE ALIMLAR BAŞLIYOR

ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu Amerikan şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını kaydeden Turnaoğlu, "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar." şeklinde konuştu.


Etiketler: #Walmart #ABD

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