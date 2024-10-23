Dev yatırım bankası HSBC'den Türkiye'ye uyarı: Enflasyon kalıcı hale gelebilir!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:16

Güncelleme: 23.10.2024 - 10:16

İngiltere merkezli çok uluslu yatırım bankası HSBC, Türkiye'de enflasyonun kalıcı hale gelme tehlikesine dikkat çekerek, faiz indirimlerinin ancak 2025'te mümkün olabileceğini öngörüyor. Banka, sermaye girişlerinin arttığını ve Merkez Bankası'nın rezervlerinin yükseldiğini belirtirken, küresel riskler konusunda da uyarılarda bulunuyor.

HSBC Global Research, Türkiye ekonomisinin genel olarak uyum sürecinin sürdüğünü ve ödemeler dengesi dinamiklerinin önemli ölçüde iyileştiğini açıkladı. Ancak enflasyonun hala yüksek seviyelerde olduğunu ve rahatlama için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yayınlanan "Yeniden dengelenme hikayesinde sırada ne var?" başlıklı raporda, TCMB'nin ihtiyatlı politika duruşunu sürdürmesi gerektiği belirtilirken, "Gevşemenin ancak gelecek yıl rahat bir şekilde başlayabileceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

ENFLASYON KALICI HALE GELEBİLİR

HSBC, Türkiye'nin makroekonomik uyum sürecinin üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, yeniden dengelenme ile ilişkili risklerin devam ettiğini ve enflasyonun uzun süre yüksek kalması halinde kalıcı hale gelme olasılığının artacağını belirtti.

Raporda, enflasyonun ikinci çeyrekteki yavaşlamanın ardından üçüncü çeyrekte sınırlı bir iyileşme gösterdiği, ancak eylül ayında enflasyonun yeniden yükselişe geçtiği ifade edildi. Bu nedenle, faiz indirimlerinin ancak önümüzdeki yıl rahat bir şekilde gerçekleşebileceği öngörülüyor.

AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER DEVAM EDİYOR

Orta vadeli programda (OVP) 2025 yılı için GSYH'nin yüzde 1,7'si oranında mali konsolidasyon hedefi belirlendiği ve vergi gelirlerinde beklenen artışın yanı sıra bazı aşağı yönlü risklerin de bulunduğu açıklandı.

Dış cephede ise, cari açığın daraldığı, sermaye girişlerinin hızlandığı ve Merkez Bankası'nın rezervlerini artırdığına dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin fonlama risklerinin önemli ölçüde azaldığı ancak küresel belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.