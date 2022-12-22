Amerikan otomobil üreticisi araçlarını geri çağırdı
General Motors ABD ve Kanada genelinde 140.000 Chevy Bolt EV'yi geri çağırdı. Geri çağırma, bir kazadan sonra EV'nin halısında olası bir yangın riski nedeni ile yapıldı.
GM, yanma riski nedeniyle Chevy Bolt EV'yi geri çağırıyor.
General Motors (GM) dün, ABD ve Kanada genelinde 140.000 Chevy Bolt EV'yi geri çağırdığını açıkladı. Geri çağırma, bir kazadan sonra EV'nin halısında olası bir yangın riski nedeni ile yapılıyor.
EN UYGUN OTOMOBİLLERDEN
Chevrolet Bolt, 2016'da GM'nin ilk elektrikli otomobili olarak çıktı. Bolt, bugün piyasadaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden biri olarak satılıyor.
Chevy Bolt EV ve EUV'nin (EUV: elektrikli ticari araç) pil yangınları nedeniyle toplu olarak geri çağrılması, GM'nin 2021'deki satış rakamlarını düşürmüştü. Çünkü Amerikan otomobil üreticisi sorunları çözerken birkaç ay üretimi durdurmak zorunda kaldı.
Geri çağırma 2017 ile 2023 arasındaki model aralığına sahip ABD'de 120 bin ve Kanada'da 20 bin Chevy Bolt EV için yapıldı.
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