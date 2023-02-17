Amme alacakları kapsamında ‘borcu yoktur’ belgesi aranmayacak

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:09

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 09:09

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle amme alacakları kapsamında "borcu yoktur" belgesi 31 Temmuz'a kadar aranmayacak.



Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tahsilat genel tebliğinde değişiklikler yapan tebliğiyle, Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'in "Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları" başlıklı bölümüne bir paragraf eklendi.

Ek paragrafla; "Vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak ödemeler için aranılmayacaktır" ibaresi bölüm metnine eklendi.

AMME ALACAĞI NEDİR?



Kamu alacağı anlamına gelen “Amme Alacağı” 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor:

Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.