Anadolu Isuzu'ya uluslararası iki ödül

22 Aralık 2022 Perşembe, 16:32

Anadolu Isuzu, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden German Design Awards’ta elektrikli araçları Big.e ve NovoCiti VOLT ile iki ödül birden aldı.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, elektrikli araçlarının tasarımındaki başarısı ile dünyanın en prestijli ödül organizasyonları arasında yer alan German Design Awards’ta iki ödülün birden sahibi oldu.

Anadolu Isuzu yenilikçi elektrikli taşımacılık çözümü Big.e ile “German Design Awards Gold 2023” ödülünü alırken yüzde 100 elektrikli midibüsü Isuzu NovoCiti VOLT ile de “German Design Awards Winner 2023” ödülüne layık görüldü.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Otomotiv endüstrisi son yıllarda büyük bir dönüşüm içerisinde ve bizim faaliyet alanımız olan ticari araçlar segmenti de bu dönüşümden etkileniyor.

Anadolu Isuzu olarak sahip olduğumuz Ar-Ge gücümüz, akıllı fabrika altyapımız, yenilikçi ve çevreci karakterimizin yanı sıra tasarım alanındaki yetkinliğimizle de bu dönüşüme yön veren oyun kurucu markalardan biri olmaktan gurur duyuyoruz.

German Design Awards 2023 ödül organizasyonunda elektrikli araçlarımız Big.e ve NovoCiti VOLT modellerimizle almış olduğumuz ödüller tasarım alanındaki gücümüzün çok net bir göstergesi niteliğinde.

Sadece şirketimize değil sektörümüze ve ülkemize de kazandırdığımız bu prestijli ödülleri elektrikli araçlarımız ile almış olmamız, bizim için ayrıca anlamlı ve önemli.”

BİG·E İLE MODERN TAŞIMACILIK

İlk kez IAA Hannover Transport fuarında dünyaya tanıtılan Big.e, büyük beğeni topladı. Tamamen müşteri odaklı bir tasarıma sahip olan Big.e, kompakt yapısı ve elektrikli motoru ile modern şehirlerin taşımacılık alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren, yaklaşık 4 metreküp iç hacme ve 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine sahip.

Üç farklı batarya kapasitesi ile 150 kilometreye varan menzil imkânı sağlayacak olan Big.e, başlangıçta 60 km/h ve 80 km/h maksimum hızlara sahip iki farklı versiyon ile sunulacak. Big·e ayrıca tıpkı bir cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj edilebiliyor ve 3 ila 5 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabiliyor.

Toplam sahip olma maliyeti açısından cazip bir avantaj sunan Big·e, 2024 yılından itibaren satışa sunulacak.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ NOVOCİTİ VOLT

Anadolu Isuzu’nun geliştirdiği yüzde 100 elektrikli ve çevre dostu modeli NovoCiti VOLT, düşük işletme maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla öne çıkıyor. Yolcularına rahat bir seyahat atmosferi sunan NovoCiti VOLT, 268kWh’lık batarya kapasitesi ile 400 km’ye kadar menzil imkânı sunuyor.







