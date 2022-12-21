FDN Grubu Goldcar’ı satın aldı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 16:14

Otomotiv başta olmak üzere enerji, sigorta ve madencilik sektörlerindeki faaliyetlerini 34 yılı aşkın süredir devam ettiren FDN Grubu; Türkiye’nin en güçlü şirketlerinin yer aldığı Fortune 500 listesine 7 kez giren ve otomotiv sektörünün öncü firmalarından biri olan ASF Otomotiv’in yanı sıra birçok farklı şirkete bünyesinde yer veriyor.

Türkiye’deki pazar potansiyelinin artışına paralel olarak 34 yılı aşkın süredir otomotiv yatırımlarıyla büyüyen FDN Grubu, Goldcar İspanya'nın Türkiye’de bulunan şirketini 250 milyon TL karşılığında satın aldı.

2023 YILI YATIRIM PLANI

Şirketlerin faaliyet gösterdiği piyasa koşullarının hızla değiştiği bir konjonktürde mevcut satın almanın dikkate değer bir adım olduğunu vurgulayan FDN Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Fidan şöyle konuştu:

''Günlük kiralama sektöründeki pazar payımızı artırmak ve Türkiye distribütörlüğünü yürüteceğimiz Goldcar’ı istikrarlı bir şekilde büyütmek hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bu satın alma sonrasında, şu an Türkiye'de 6 noktada yer alan Goldcar hizmet noktalarını önümüzdeki üç yıl içerisinde 45 noktaya çıkartmayı hedefliyoruz.''

Grup içerisinde faklı müşteri gruplarına yönelik operasyonları artırmayı hedeflediklerini aktaran Fidan, ''Grup olarak 2022 yılında 3.5 milyar TL’lik bir ciro elde ettik.

2023 yılında ise yeni araç alımlarıyla filolarımızı yüzde 40 oranında genişleterek 1.3 milyar TL’lik yatırım yapmayı planlıyoruz.

Gelecek hedeflerimize yürürken yeni başarı hikâyelerimizi büyüyen ailemizle birlikte karşılamak ise en büyük arzumuz’’ yorumunda bulundu.

BÜYÜME STRATEJİSİ

100 bin araçlık filosuyla İspanya, İtalya, Portekiz başta olmak üzere 140 ülkede faaliyet yürüten Goldcar, Türkiye'de de Mart 2017’de faaliyete geçmişti.

İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, İzmir, Antalya ve Bodrum havalimanlarında ofisi bulunan Goldcar'ın İspanya Yürütme Kurulu üyesi Jose Blanco ise satın almayla ilgili ''Türkiye sahip olduğu rakipsiz potansiyelle büyüme stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Bu noktada FDN Grubu’nun otomotiv sektöründeki köklü geçmişi ve deneyimi ile markamızın kısa, orta ve uzun dönemdeki hedeflerine daha çabuk ulaşacağına inanıyoruz.

Hiç şüphesiz bu satın alma, zorlu olan makroekonomik ortamda marka konumlanmamızı korurken güçlenmemize de olanak sağlayacak’’ ifadelerini kullandı.