Anadolu Isuzu, İTÜ Çekirdek'le teknoloji odaklı girişimlere destek verecek

Yayınlanma: 17.06.2023 - 08:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 08:00

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi ile başlattığı iş birliğiyle inovasyon ve teknolojideki birikimini otomotiv ve yaşam alanlarında yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren yeni girişimlerle buluşturuyor.

94 ülkeden 1.900 kadar kuluçka ve hızlandırma merkezinin hizmet, performans ve çıktılarına dair verileri karşılaştırarak bir endeks oluşturan UBI Global'in açıkladığı listede, en zor ve en büyük kategoride 'dünyanın en iyi kuluçka merkezi' olarak seçilen İTÜ Çekirdek, her yıl yüzlerce startup'a ev sahipliği yaparak yeni girişimlerin yola daha güçlü çıkmasına katkı sağlıyor.

AKILLI ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ

Bugüne kadar 4 binden fazla girişimin desteklendiği İTÜ Çekirdek'te 1.200 girişim şirketleşerek iş dünyasındaki yerini aldı.

İTÜ Çekirdek ile gerçekleştirilen iş birliği öncesinde de farklı kurumlarla önemli çalışmalara imza atan Anadolu Isuzu, Kasım 2022'de mobil geniş bant iletişim teknolojileri alanında Türkiye'nin önde gelen kurumu olan ULAK Haberleşme AŞ ile akıllı ulaşım sistemleri geliştirmek amacıyla bir protokol imzalamıştı.

İki kurumun birlikteliği geleceğin şehirleri için akıllı ulaşım çözümleri geliştirilmesini sağlayacak.

Akıllı ulaşım sistemleri, araçlar ile araçların, binaların, sistemlerin, yayaların, nesnelerin haberleşmelerini sağlayarak büyük şehirler için yaşamı ve hareketliliği daha sürdürülebilir hale getiriyor.

İŞ ORTAKLIKLARI İLE BÜYÜME

Anadolu Isuzu, akıllı ulaşımın bir parçası olan haberleşme sistemleriyle donatılacak araçları ile 20'den fazla farklı alandaki verileri, şehirlerin ve sakinlerinin kullanımına sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, otomotiv endüstrisinin hızla dönüştüğü bu dönemde ar-ge yetkinliklerinin yanı sıra girişim ekosistemini destekleme ve iş ortaklıkları ile büyüme konusuna büyük önem verdiklerini vurguladı.

Arıkan, ''İTÜ Çekirdek ile yaptığımız işbirliği kapsamında destek vereceğimiz girişimler ile birlikte mobiliteyi daha çevreci, güvenli ve konforlu kılacak yenilikçi teknolojiler, ürünler ve hizmetler geliştireceğiz. Sahip olduğumuz yenilik odaklı vizyonu yeni girişimlerle buluşturacağımıza ve birlikte pek çok başarı hikâyesine imza atacağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.