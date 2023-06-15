Stellantis, Tesla konnektörü kullanacak iddiası

Yayınlanma: 15.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 07:00

GM ve Ford'un gelecekteki elektrikli araçlarında Ulusal Toptan Satış Birliği'ni (National Association of Convenience Stores (NACS)) standart konnektör olarak benimseyeceklerini açıklamalarının ardından, konnektörün Kuzey Amerika'da standart konnektör olma yolunda ilerlediği açıkça ortaya çıktı.

GM'nin duyurusundan bu yana, neredeyse tüm şarj istasyonu üreticileri ve operatörleri NACS'yi destekleyeceklerini açıkladılar. Kuzey Amerika pazarı için elektrikli araç üreten tüm otomobil üreticilerinin de yakında aynı şeyi yapacağı tahmin ediliyor.

STELLANTIS'TEN NACS YORUMU

GM'den sonra başka hiçbir büyük otomobil üreticisi açıklama yapmadı, ancak Chrysler ve Dodge'un sahibi olan Stellantis NACS hakkında yorum yaptı.

Stellantis'ten yapılan açıklamada, NACS'ın değerlendirildiği ve hâlâ üçüncü taraf şarj şirketleriyle çalışma planlandığı söylendi. Reuters'ta paylaşılan şirket görüşü ise şu şekilde kaydedildi:

"Şu anda NACS standardını değerlendirmeye devam ediyoruz ve gelecekte daha fazla tartışmayı dört gözle bekliyoruz. Odak noktamız müşteriye mümkün olan en iyi şarj deneyimini sunmaktır. Free2Move Charge markamız, şarj sağlayıcılarla ortaklıklar yoluyla ister evde ister hareket halinde olsun, sorunsuz ve basit çözümler sunacaktır."