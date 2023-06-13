GM'den yeni içten yanmalı motor kararı: 2 milyar dolarlık yatırım
General Motors, içten yanmalı motorlu SUV'lerin üretimi için montaj tesisine 500 milyon dolardan fazla yatırım yapma planı olduğunu duyurdu. Bu bütçe ile GM'nin gelecekteki içten yanmalı motor teknolojisi ve araçları için hazırladığı planın yatırım miktarı 2 milyar doları geçti.
ABD'deki üretim ve parça dağıtım tesislerine 2013'ten bu yana 31 milyar dolardan fazla yatırımda bulunan GM kısa süre önce, içten yanmalı motorla çalışan pick-up'lar için Michigan fabrikalarına 1 milyar dolarlık yatırımda bulunmuştu. Ocak ayında ise V8'in yeni nesline ise 854 milyon dolarlık bir yatırım yapılmıştı.
Söz konusu yatırım ile beraber Arlington fabrikası yeni alet ve ekipmanlarla donatılacak.
Bu fabrikada, Escalade ESV ve Escalade-V, Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL ve Cadillac Escalade dahil GM'nin tüm tam boyutlu SUV serileri üretilecek.
GM yaptığı son yatırım ile içten yanmalı motor teknolojisine toplamda 2 milyar doları aşan bir yatırım yaptı.
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