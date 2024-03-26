Anadolu Isuzu'dan temettü kararı

Anadolu Isuzu 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 1,7857142 temettü dağıtım kararı aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:58
Anadolu Isuzu'dan temettü kararı
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Anadolu Isuzu'dan temettü dağıtım kararı aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre yatırımcılara 2023 kârından yapılacak temettü dağıtımıyla ilgili detayları paylaştı.

Buna göre şirket 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 1,7857142 TL kar payı verecek.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin SPK Seri:II,No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS / TFRS) göre tespit edilen 2023 yılı net karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra brüt % 198,41 oranında 500.000.000,00 TL kar dağıtılması, 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 1,9841 TL (Net 1,7857 TL) kar payının nakden ödenmesi ve kar dağıtımına 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlanması yönündeki teklifimizin, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir" denildi.


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