Van ve Bitlis'te 102 yerleşim biriminnin yolu kapandı!

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 102 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi yolunun bazı bölümlerinde kar kalınlığı 5 metreyi buldu.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:33
Van ve Bitlis'te 102 yerleşim biriminnin yolu kapandı!
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Van'da geçen haftadan bu yana yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden kar ve tipi, ulaşımda aksamaya yol açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 88 mahalle ve mezra yolundan 61'i açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 27 yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te gece başlayan yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 75 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü kaydetti.

Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri de ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yollarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Öte yandan kentte etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Bitlis-Tatvan karayolunda kontrolden çıkan bazı araçlar ulaşımın aksamasına neden oldu, kentin çeşitli yerlerinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte önceki gün kar ve tipi nedeniyle kapanan 5 yerleşim yeri yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte, karla mücadele ekipleri bazı köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürdü.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Merga Bütan Kayak Merkezi yolunun bazı noktalarında kar kalınlığı 5 metreyi buldu.

İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşıma açık tuttuğu yolda oluşan metrelerce kar yığını görenleri şaşırttı.

Bölgeye gelen bir grup doğasever, kar örtüsüyle kaplanan dağların manzarasını görüntülemeye çalıştı.

Doğaseverlerden Esat Kılınç, son günlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Yağışın ardından bazı bölgelerde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğunu belirten Kılınç, "Bu yıl çok kar yağdı. Rüzgarın ve çığ etkisiyle yollarda metrelerce kar oluşmuş. Kayak merkezi yolunda yıllardır bu kadar kar görmedim. Biz de bugün bölgeye gezintiye çıktık. Bu ayda bu kadar kar olacağını tahmin etmiyordum. Doğa güzel, kar güzel. Manzara harika" diye konuştu.


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