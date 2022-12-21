500 kilometreye ulaşan Ford GT

21 Aralık 2022 Çarşamba, 18:39

Ford GT, Ford Motor Şirketi tarafından 1960'lı yıllarda Le Mans yarışlarını kazanmak üzere üretildi. 1966-1969 Le Mans 24 Saat şampiyonu GT40 modelinin 2004 yılında Ford tarafından yenilenmiş versiyonudur, araç sınırlı olarak 4 bin 38 üretilmiş adet üretildi ve üretimi 2006 yılında sonlandırıldı.



Carscoops'un haberine göre Johnny Bohmer'e ait 2006 model bir Ford GT yapılan modifikasyonun ardından 500 km/s hıza çıkabiliyor.

MUTLAK BİR CANAVAR

Bugatti Chiron Super Sport 300+, kendisinden önceki diğer tüm standart üretim arabalardan daha hızlı olması karşın (2019'da 304.773 mil/sa veya 490.48 km/s), düz bir çizgide, bu 2006 Ford GT daha hızlı.

2006'dan beri Johnny Bohmer'e ait olan Ford GT, uzun süredir dünyanın en hızlı trafiğe çıkan araçlarından biri. Gerçekten de Bohmer başlangıçta içindeki 300 mph (482 km/h) bariyerini aşmak amacıyla onu showroom katından satın aldı.

Yıllar boyunca birden fazla yinelemeden geçti ve şu anda tam olarak ne kadar güce sahip olduğu belli olmasa da bu şeyin mutlak bir canavar olduğu inkar edilemez.

Bohmer ve ekibi kısa bir süre önce Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma ve İniş Tesisi'ne giderek arabaya yakın zamanda takılan yeni bir ECU'yu test etti.

Testler sırasında araba o kadar iyi performans gösterirdi ki Bohmer cesaret edebildiği sürece gazı yere sabitlemeye karar verdi. Sonunda kalktığında, araba olağanüstü bir 310,8 mph (500,1 km/s) hıza ulaştı.

Bu da onu dünyadaki en hızlı karayolu yasal arabası yaptı.

Bohmer'in Ford GT'si sadece soyulmuş bir yarış arabası da değil. Çalışan bir klima sistemine, elektrikli camlara ve müzik sistemine sahip olmaya devam ediyor. Sahibi ise aracı

düzenli olarak Florida'daki evinin yakınında kullanıyor ve hatta çocuklarını okula götürüyor.