Elektrikli Opel Corsa'nın fiyatı belli oldu

22 Aralık 2022 Perşembe, 10:25

Türkiye pazarındaki elektrikli otomobil atağını Mokka-e ile başlatan Opel, şimdi de elektrikli Corsa modeli ile karşımızda.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Corsa-e, bu ay itibarıyla sınırlı sayıda ön satışa sunuldu.

8 YIL GARANTİ

Lansmana özel olarak yeni model, Opel Türkiye bayilerinde, 8 yıl/160 bin km batarya garantisi ve 1 yıllık Eşarj bakiye kampanyası ile sunuluyor.

Opel Corsa-e 136 HP gücünde bir motora sahip ve kullanıcısına 350 km’ye ulaşan menzil sunuyor.

0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan Corsa-e’deki 50 kWh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor.

Duvar tipi şarj istasyonu yüksek hızlı şarj veya kablo ile ev tipi priz olmak üzere tüm şarj çözümleri ile destekleniyor.

İlk olarak Auto Bild okuyucuları tarafından küçük otomobil kategorisinde “Yılın Şirket Aracı” seçilen Opel Corsa, devam eden süreçte “Avrupa’da Yılın Satın Alınması En Mantıklı Otomobili” AUTOBEST 2020 Ödülü’nün sahibi oldu.

Son olarak yeni Corsa Alman otomobil endüstrisinin en önemli ödüllerden biri olan “2020 Altın Direksiyon” ödülünü de aldı.

2024 senesinde portföyündeki her modelin elektrikli bir versiyonunun olmasını hedefleyen Opel, 2028'de ise Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olma hedefinde.

FİYATI BELLİ OLDU

Alman otomotiv devi, Corsa’nın elektrikli versiyonunun Türkiye fiyatlarını da açıkladı. Corsa-e ultimate donanımında 839 bin 900 TL’den başlıyor.

Corsa-e, sıfırdan 50 km/s hıza 2,8 saniyede ve sıfırdan 100 km/s hız 8,1 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise elektronik olarak 150 km/s ile sınırlandırılmış durumda.