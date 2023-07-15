AnadoluJet devredildi: Yeni adı AJet oldu

Yayınlanma: 15.07.2023 - 16:07

Güncelleme: 15.07.2023 - 16:07

Türk Hava Yolları (THY), AnadoluJet'in yerine "AJet" ismiyle yeni şirket kurdu.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen "Yeni Şirket Kuruluş Kararı" bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımızın AnadoluJet markasının global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerinin yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak olan 'AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi' altında devam ettirilmesine karar verilmiştir."

Bildirimde şirketin sermayesinin 450 milyon lira olduğu kaydedildi.