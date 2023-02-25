THY ve Anadolujet'in 27 Şubat'taki Düsseldorf seferlerine grev engeli

TÜRK Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in Almanya'nın Düsseldorf şehrine 27 Şubat pazartesi günü için planladığı bazı seferleri, grev nedeniyle iptal edildi.

DHA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 11:39
THY ve Anadolujet'in 27 Şubat'taki Düsseldorf seferlerine grev engeli
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THY'den yapılan açıklamada, Düsseldorf Havalimanı'nda pazartesi günü çalışanların gerçekleştireceği 'endüstriyel grev' dolayısıyla havalimanının yüzde 10 kapasiteyle çalışacağı ve bu nedenle bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

THY'nin iptal edilen seferler şu şekilde:

  • TK 1525-TK1526 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul, 
  • TK 1527-TK1528  İstanbul-Düsseldorf-İstanbul, 
  • TK1529 İstanbul-Düsseldorf, 
  • TK1530 Düsseldorf-İstanbul,

AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı-Düsseldorf uçuşlarında iptal edilen seferler ise "TK7730 ve TK7732 Sabiha Gökçen Havalimanı-Düsseldorf-Sabiha Gökçen Havalimanı, TK7740 ve TK7741 Sabiha Gökçen Havalimanı-Düsseldorf-Sabiha Gökçen Havalimanı" olarak belirtildi. 


 


Türk Hava Yolları Düsseldorf grev

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