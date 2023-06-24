Ankara-Sivas YHT seferlerinin ücretsiz yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Ankara ile Sivas arasında 26 Nisan'da seferlerine başlayan yüksek hızlı tren hattının mayıs sonuna kadar ücretsiz olmasın ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak hükme bağlandı.

AA
Yayınlanma: 24.06.2023 - 10:05
Ankara-Sivas YHT seferlerinin ücretsiz yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
Abone Ol google-news

Ankara ile Sivas hattında hizmete başlayan hızlı tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından, “Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı’mız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun” paylaşımında bulunmuştu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 27 Nisan - 31 Mayıs döneminde gerçekleştirilen ücretsiz Ankara-Sivas-Ankara YHT seferleri hükme bağlanmış oldu.

Söz konusu hattaki tren seferleri 26 Nisan’da başlamıştı.


Ankara-Sivas Resmi Gazete yüksek hızlı tren

İlgili Haberler

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren bilet fiyatı ne kadar? Ankara-Sivas hızlı tren bileti nasıl alınır?

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren bilet fiyatı ne kadar? Ankara-Sivas hızlı tren bileti nasıl alınır?
Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu
Sülale devrine devam: Yüksek hızlı tren onarımı ihalesi Bilal Erdoğan'ın kayınpederine gitti

Sülale devrine devam: Yüksek hızlı tren onarımı ihalesi Bilal Erdoğan'ın kayınpederine gitti

En Çok Okunan Haberler