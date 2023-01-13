Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:46

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 14:46

Türkiye Şoförler ve Otomobiller Federasyonu, (TŞOF) Ankara’da minibüsçülerin beklediği zammı onayladı. Buna göre Kızılay Dikmen dolmuş fiyatı 10 TL olurken, Ulus Sincan Fatih hattında uzun mesafe dolmuş ücreti 12 TL olarak belirlendi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak uygulanan indirimli öğrenci bileti fiyatı ise 4 buçuk liradan 6 liraya yükseltildi.

Zamlı fiyatlar 15 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlanacak.