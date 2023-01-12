Rize'de gramajı düşürülen ekmeğe 1 lira zam yapıldı

Rize'de gramajının düşürülmesi kararlaştırılan ekmeğe 1 lira zam geldi. Yapılan zam 14 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 22:33
Rize'de gramajı düşürülen ekmeğe 1 lira zam yapıldı
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Rize'nin yerel haber sitesi aktuel53'te yer alan habere göre kentte 5 liradan satılan 250 gram ekmek, 240 grama düşürülerek 6 liradan satılacak.

Zamlı fiyatların önümüzdeki cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.


Rize Ekmek zam

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