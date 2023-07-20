Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 40 zamla 20 Temmuz itibariyle 7 lira oldu.

DHA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:33
Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam
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Ankara'da toplu ulaşıma gelen yüzde 57'lik zammın ardından ekmek fiyatlarında da artışa gidildi.

Ankara Fırıncılar Odası'nın almış olduğu kararla Başkent'te ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı.

200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseltildi.


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