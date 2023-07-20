Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam
Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 40 zamla 20 Temmuz itibariyle 7 lira oldu.
Ankara'da toplu ulaşıma gelen yüzde 57'lik zammın ardından ekmek fiyatlarında da artışa gidildi.
Ankara Fırıncılar Odası'nın almış olduğu kararla Başkent'te ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı.
200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseltildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Whatsapp çöktü mü?
- TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
- 400 bin yıllık 'dev' keşif!
- Özkan Uğur'a veda: 'Birlikte yaşlanacağız sanıyordum'
- 'Bunu yapanlardan bir kişiyi sağ bırakırsak...'
- TBB, KDV ve ÖTV zamlarının iptali için dava açtı
- Sedat Peker'in avukatından 'iade' açıklaması
- Ünlü şefe çalışanlarından darp
- Sedat Peker, Türkiye’ye iade edilecek mi?
- Boğaziçi'ndeki köpeklerle ilgili yeni karar