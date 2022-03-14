Ankara'da ekmeğe zam
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da ekmeğe zam geldiğini açıkladı. Gelen zamla birlikte ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruş oldu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da 200 gram ekmek fiyatının 2,25 liradan 2,75 liraya yükseltildiğini belirterek, "Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz." dedi.
Balcı, yaptığı açıklamada Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 15 lira olduğunu söyledi.
Türkiye'de 200 gram ekmeğin fiyatının azami 3 liraya karşılık geldiğine işaret eden Balcı, bunun bölgesel olarak değişebildiğini bildirdi.
Balcı, Ankara'da ekmeğe zam yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı, yarından itibaren geçerli olmak üzere, 2,25 liradan 2,75 liraya yükseldi. Böylelikle Ankara'da ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruşa denk geldi. Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz."
GÜNCEL EKMEK FİYATLARI
Yeni tarifeyle birlikte Ankara'da 400 gram Ata ekmeğinin 5,5 liradan, 200 gram kepek ve tam buğday ekmeğinin 5 liradan satılacağı açıklandı.
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