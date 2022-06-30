Ankara'da Halk Ekmek büfesi sayısı 422’ye yükseldi

30 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Ankara Büyüşehir Belediyesi TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan çekilişe 292 kişi başvuruda bulundu. Noter huzurunda düzenlenen kura çekilişi ile 18 vatandaş ekmek teknesini işletme hakkı kazandı.

PİYASAYA HEM GRAMAJI FAZLA HEM DAHA UCUZ

Ankaralılar için 41 yıldır kaliteli, güvenilir ve hijyenik ekmek ve unlu mamuller ürettiklerini, hizmet ağını genişletmek için gerek ekmek satış büfeleri gerekse kendi bünyelerindeki satış noktalarının sayısını her geçen gün artırdıklarını belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi, “Güven, kalite ve lezzet sloganı ile 76 çeşidi aşkın ekmek ve unlu mamuller üreterek Ankara halkına en iyi hizmeti en uygun fiyatlardan vermenin gayreti içindeyiz. Endüstriyel fırınlarımızda el değmeden günde ortalama 1 milyon adet civarında ekmek üretiyoruz. Fırınlarda 200 gramlık ekmek 3 liraya satılırken, biz 250 gramlık ekmeği 2 liradan tüketicilerle buluşturuyoruz. Piyasaya göre 50 gram daha fazla ve 1 lira daha ucuz olan ekmeğimiz aile bütçelerine ciddi katkı sağlıyor” dedi.

Kura çekilişinde yeni büfesine kavuşan Zekeriya Eroğlu, “Emekliyim, Halk Ekmek büfe çekilişinde ismim çıktı, çok mutlu oldum" diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve Halk Ekmek Fabrikası’na teşekkür etti.