Ankara'da taksi ücretlerine zam: İşte yeni tarife
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, taksi ücretlerine zam yaptıklarını duyurdu. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, "Yeni ücret tarifesinin anlayışla karşılanacağı inancıyla kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, Taksimetre Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifesi’ni güncelledi.
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, taksi ücretlerine yüzde 20 ile yüzde 25 oranında bir fiyat ayarlaması yapıldığını belirterek, "Yeni ücret tarifesinin anlayışla karşılanacağı inancıyla kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.
YENİ ÜCRET TARİFESİ
İndi- bindi ücreti: 15,00 TL
Açılış ücreti: 6,00 TL
Kilometre ücreti: 4,70 TL
Saat ücreti: 30,00 TL
Birim zaman ücreti (1 dakika): 0,50 TL
Birim mesafe ücreti (100 metre): 0,47 TL olarak düzenlendi.
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