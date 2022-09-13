Ankara'da taksi ücretlerine zam

13 Eylül 2022 Salı, 11:11

Ankara'da taksi ücretlerine yüzde 33 zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte açılış ücreti 7.5 liradan 10 liraya yükseldi, kilometre ücreti ise 8 lira oldu.

İndi bindi ücreti ise 20 TL'den 25 TL'ye yükseldi.

Ankara’da taksi ücretlerine bir önceki zam 20 Mart'ta uygulanmış, kilometre başına yapılan zam oranı yüzde 27,5 olmuştu.

Ankara’da taksimetre açılış ücreti 6 TL’den 7,5 TL’ye yükselmiş, kilometre ücreti ise 4,70 TL’den 6 TL’ye çıkmıştı.