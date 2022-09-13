Ankara'da taksi ücretlerine zam
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından taksi ve toplu taşıma ücretlerine yapılan artış devam ederken Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi.
Ankara'da taksi ücretlerine yüzde 33 zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte açılış ücreti 7.5 liradan 10 liraya yükseldi, kilometre ücreti ise 8 lira oldu.
İndi bindi ücreti ise 20 TL'den 25 TL'ye yükseldi.
Ankara’da taksi ücretlerine bir önceki zam 20 Mart'ta uygulanmış, kilometre başına yapılan zam oranı yüzde 27,5 olmuştu.
Ankara’da taksimetre açılış ücreti 6 TL’den 7,5 TL’ye yükselmiş, kilometre ücreti ise 4,70 TL’den 6 TL’ye çıkmıştı.
İlgili Haberler
- İstanbul'da taksi gaspı: Sürücü kendisini araçtan attı, kaçtı
- Taksimetreyi açmamıştı: Koreli yayıncı turisti dolandıran 'taksiciye' bir ceza daha
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- Resmi Gazete'de yayımlandı: Hava taksi işletmecileri için gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarı düşürüldü
-
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- Bahçeli'den Erdoğan'ın talebine 'olumsuz' yanıt
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- 'İmralı ile görüşme' iddiası!
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?