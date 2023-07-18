Ankara'da toplu taşımaya zammı geldi? Ankara'da tam ve indirimli bilet ne kadar oldu?

Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:23

Güncelleme: 18.07.2023 - 15:23

KDV ve akaryakıtta yapılan zamlar toplu ulaşım bilet fiyatlarını da vurdu. UKOME'de alınan kararla başkent Ankara'da toplu taşımaya zam yapıldı. Ankara'da yeni zamlar sonrası bilet fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Ankara'da tam ve indirimli bilet ne kadar oldu? Ankara'da akbil fiyatına ne kadar zam geldi? Ankara güncel toplu taşıma fiyatları...

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAMMI GELDİ?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan KDV ve ÖTV zamlarının ardından Başkent Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi.

Bugün alınan kararla Ankara'da tam bilet 9.5 TL’den 15 TL’ye, indirimli bilet de 4 TL’den 7.5 TL’ye yükseldi. Zam, 3 gün içinde aktif hale getirilecek.

UKOME toplantısında alınan kararla 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle 6.5 lira olan tam kart 9.5 liraya, 3.5 lira olan öğrenci kartı 4.75 liraya, öğrenci abonmanı ise aylık 90 liradan 140 liraya yükselmişti.

Peki bu rekor zam sonrası akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de işte güncel akaryakıt pompa fiyatları:

Adana

Benzin fiyatı: 34,94 TL

Motorin fiyatı: 33,22 TL

LPG fiyatı: 13,68 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 34,92 TL

Motorin fiyatı: 33,30 TL

LPG fiyatı: 13,91 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 34,51 TL

Motorin fiyatı: 32,82 TL

LPG fiyatı: 14,28 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 35,14 TL

Motorin fiyatı: 33,53 TL

LPG fiyatı: 14,24 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 34,70 TL

Motorin fiyatı: 32,98 TL

LPG fiyatı: 14,03 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 34,71 TL

Motorin fiyatı: 33,13 TL

LPG fiyatı: 13,91 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 35,20 TL

Motorin fiyatı: 33,53 TL

LPG fiyatı: 13,75 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 34,64 TL

Motorin fiyatı: 33,09 TL

LPG fiyatı: 14,01 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 34,83 TL

Motorin fiyatı: 33,18 TL

LPG fiyatı: 13,65 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 34,04 TL

Motorin fiyatı: 32,32 TL

LPG fiyatı: 14,24 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 34,62 TL

Motorin fiyatı: 32,99 TL

LPG fiyatı: 14,06 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 34,95 TL

Motorin fiyatı: 33,30 TL

LPG fiyatı: 13,81 TL

Kars

Benzin fiyatı: 35,02 TL

Motorin fiyatı: 33,45 TL

LPG fiyatı: 14,16 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 34,78 TL

Motorin fiyatı: 33,14 TL

LPG fiyatı: 14,09 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 34,93 TL

Motorin fiyatı: 33,33 TL

LPG fiyatı: 14,29 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 34,77 TL

Motorin fiyatı: 33,21 TL

LPG fiyatı: 14,03 TL