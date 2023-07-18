Ankara'da toplu taşımaya zammı geldi? Ankara'da tam ve indirimli bilet ne kadar oldu?
"Ankara'da toplu taşımaya zammı geldi?" sorusu gündem oldu. Yurttaşlar, Ankara'da toplu taşımaya zam gelip gelmediğini, Ankara'da otobüs akbil fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi UKOME toplu ulaşım zamları için kararını açıkladı. Peki, Ankara'da toplu taşımaya zammı geldi? Ankara'da tam ve indirimli bilet ne kadar oldu?
KDV ve akaryakıtta yapılan zamlar toplu ulaşım bilet fiyatlarını da vurdu. UKOME'de alınan kararla başkent Ankara'da toplu taşımaya zam yapıldı. Ankara'da yeni zamlar sonrası bilet fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Ankara'da tam ve indirimli bilet ne kadar oldu? Ankara'da akbil fiyatına ne kadar zam geldi? Ankara güncel toplu taşıma fiyatları...
ANKARA'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAMMI GELDİ?
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan KDV ve ÖTV zamlarının ardından Başkent Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi.
Bugün alınan kararla Ankara'da tam bilet 9.5 TL’den 15 TL’ye, indirimli bilet de 4 TL’den 7.5 TL’ye yükseldi. Zam, 3 gün içinde aktif hale getirilecek.
UKOME toplantısında alınan kararla 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle 6.5 lira olan tam kart 9.5 liraya, 3.5 lira olan öğrenci kartı 4.75 liraya, öğrenci abonmanı ise aylık 90 liradan 140 liraya yükselmişti.
Peki bu rekor zam sonrası akaryakıt fiyatlarında son durum ne?
Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de işte güncel akaryakıt pompa fiyatları:
Adana
Benzin fiyatı: 34,94 TL
Motorin fiyatı: 33,22 TL
LPG fiyatı: 13,68 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 34,92 TL
Motorin fiyatı: 33,30 TL
LPG fiyatı: 13,91 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 34,51 TL
Motorin fiyatı: 32,82 TL
LPG fiyatı: 14,28 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 35,14 TL
Motorin fiyatı: 33,53 TL
LPG fiyatı: 14,24 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 34,70 TL
Motorin fiyatı: 32,98 TL
LPG fiyatı: 14,03 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 34,71 TL
Motorin fiyatı: 33,13 TL
LPG fiyatı: 13,91 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 35,20 TL
Motorin fiyatı: 33,53 TL
LPG fiyatı: 13,75 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 34,64 TL
Motorin fiyatı: 33,09 TL
LPG fiyatı: 14,01 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 34,83 TL
Motorin fiyatı: 33,18 TL
LPG fiyatı: 13,65 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 34,04 TL
Motorin fiyatı: 32,32 TL
LPG fiyatı: 14,24 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 34,62 TL
Motorin fiyatı: 32,99 TL
LPG fiyatı: 14,06 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 34,95 TL
Motorin fiyatı: 33,30 TL
LPG fiyatı: 13,81 TL
Kars
Benzin fiyatı: 35,02 TL
Motorin fiyatı: 33,45 TL
LPG fiyatı: 14,16 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 34,78 TL
Motorin fiyatı: 33,14 TL
LPG fiyatı: 14,09 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 34,93 TL
Motorin fiyatı: 33,33 TL
LPG fiyatı: 14,29 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 34,77 TL
Motorin fiyatı: 33,21 TL
LPG fiyatı: 14,03 TL
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