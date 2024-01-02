BAE'liler Türk şirketin hisselerinin tamamını satın aldı

BAE'liler Türkiye'ye yönelik yatırımlarına devam ederken dikkat çeken bir satın alma resmen gerçekleşti. Dubai Finans Piyasası'ndaki Gulf Navigation Holding PJSC, Türk Polimar Holding'in Deniz Acenteliği Hizmetleri şirketi olan Gulf Navigation Polimar Maritime'deki yüzde 40'lık hissesini satın aldı. Bu satın almayla şirket, acentelik işini genişleterek entegre lojistik çözümleri sunma stratejisini desteklemeyi hedefliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:27
BAE'liler Türk şirketin hisselerinin tamamını satın aldı
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Dubai Finans Piyasası'nda işlem gören denizcilik ve nakliye şirketi Gulf Navigation Holding PJSC ("GULFNAV"), Türk Polimar Holding'in Deniz Acenteliği Hizmetleri alanında uzmanlaşmış Gulf Navigation Polimar Maritime'daki hisselerinin yüzde 40'ını satın aldığını duyurdu.

PatronlarDünyası'nın haberine göre Böylece hissesini yüzde 60'tan yüzde 100'e çıkarmış oldu. Bu satın alma, şirketin önümüzdeki yıllara yönelik stratejisi doğrultusunda Acentelik işinin kapsamını genişleterek ve entegre lojistik çözümleri portföyü sunmaya odaklanarak gelirleri artırmayı amaçlıyor.

2017 yılında kurulan Gulf Navigation Polimar Maritime, Gulf Navigation Holding ve Türk Polimar Holding arasındaki ortaklık sonucunda Gulf Navigation Holding PJSC'nin bir iştiraki haline geldi. Şirketin merkezi Dubai'de olup Khorfakan ve Fujairah'ta ofisleri bulunmaktadır.

BAE'deki tüm terminallere ve ticari limanlara hizmet veren ve her türlü gemi ve yükü elleçleyen tek durak noktası olarak kabul ediliyor.

Geçtiğimiz altı yıl boyunca şirket, BAE'deki limanlar da dahil olmak üzere önemli ticari limanların çoğunda müşterilerinin gemilerine hizmet verebilmek için iş kapsamını genişletmeyi başardı.

Bu iş kapsamı her türlü acentelik hizmetini, gemi hizmetlerini ve denizcilik ürünlerini içermektedir. Ayrıca şirket, Gulf Navigation Holding'in açık deniz destek personeli ve kargo taşımacılığı için tahsis edilmiş dört tekneden oluşan açık deniz destek gemilerini de yönetmektedir.

GULFNAV'ın geçtiğimiz ekim ayında, NASDAQ'da listelenen bir Petrol Rafinerisi ve Depolama Şirketi olan Brooge Energy Limited'den BPGIC'i tamamen satın almak için resmi bir teklif sunduğunu duyurdu.

GULFNAV, iki taraf arasında görüşmelerin halen devam ettiğini doğruladı.


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