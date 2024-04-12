'Sihirli Annem'in yıldızı Damla Ersubaşı'nın acı günü

Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:33

Güncelleme: 12.04.2024 - 16:34

Çocuk yaşlarda rol aldığı 'Sihirli Annem' dizisindeki 'Tuğçe' karakteriyle şöhreti yakalayan Damla Ersubaşı, babasının ölüm haberiyle sarsıldı.

Ersubaşı; vefat haberini "Gitti pamuğum, bitti her şeyim. Sen benim kalbimsin babam. Seni o kadar çok özleyeceğim ki... Kokun burnumda, aşkın hep benimle. Canım aşkım yakışıklım. Artık rahat uyu. Rabbim yerini yanında eylesin" sözleriyle duyurdu.

Ersubaşı'nın babası, beynine pıhtı atması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.