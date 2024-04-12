'Sihirli Annem'in yıldızı Damla Ersubaşı'nın acı günü
'Sihirli Annem' dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı'nın babası vefat etti.
Çocuk yaşlarda rol aldığı 'Sihirli Annem' dizisindeki 'Tuğçe' karakteriyle şöhreti yakalayan Damla Ersubaşı, babasının ölüm haberiyle sarsıldı.
Ersubaşı; vefat haberini "Gitti pamuğum, bitti her şeyim. Sen benim kalbimsin babam. Seni o kadar çok özleyeceğim ki... Kokun burnumda, aşkın hep benimle. Canım aşkım yakışıklım. Artık rahat uyu. Rabbim yerini yanında eylesin" sözleriyle duyurdu.
Ersubaşı'nın babası, beynine pıhtı atması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
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