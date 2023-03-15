Antalya'da ekilemeyen alanlar tarıma kazandırılıyor

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 07:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yerelden kalkınma projeleri çerçevesinde Antalya’nın birçok ilçesinde çiftçilere ata tohumu desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, projeyle tarımda girdi maliyetlerinin artması sebebiyle ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması ve ata tohumunun gelecek nesillere aktarılmasını niyetleniyor. Çiftçilere yapılan destekler sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri tarafından ekimden hasada kadar geçen süreç yakından takip ediliyor.

HEM TOHUM HEM GÜBRE DESTEĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, ata tohumunun korunarak, yaygınlaştırılması amacıyla Antalyalı üreticiye toplam 20 ton ata tohumu hibe desteğinde bulunulduğunu açıkladı.

Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, “Ata tohumu olarak bölgeye özgü 7 çeşit tohum ayarlandı. Bin dekar alanda ata tohumu hibesi yaptık. Aynı zamanda gübre desteğimizde olacak. Elmalı, Korkuteli, Serik, Manavgat, Kumluca, Döşemealtı, Konyaaltı, İbradı yaylalarında ekimler yapıldı. Bize atalarımızdan gelen besin değeri yüksek, glüten oranı düşük, hibrit olmayan bugüne kadar bize gelen bu ata tohumu mirasını gelecek nesillere bozulmamış bir şekilde sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Çiftçilerimiz bu projeden çok memnun. Bu tür desteklerin artmasını talep ediyorlar” dedi.

BOŞ TARLALAR ÜRETİME KAZANDIRILDI

Elmalı Kızılca Mahalle Muhtarı Kaan Koçoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin ata tohumu desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Girdi maliyetleri sebebiyle ekemeyecek durumda olan vatandaşları tespit edilerek, yapılan ata tohumu desteği ile tarlalarını ekmelerini sağladık. Ata tohumuna sahip çıkalım. Yapılan bu destekle tarlalarımız boş kalmadı” diye konuştu.