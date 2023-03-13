Muğla'da kuraklık gözle görülür hale geldi

Son yılların en kurak kış aylarını yaşayan Muğla’da bir yıl önce çekilen fotoğraf karesi ile bir yıl sora çekilen fotoğraf karesi kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

İHA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:02
Muğla'da kuraklık gözle görülür hale geldi
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Dünyanın çıkılan değil inilen tek yaylası olma özelliğini taşıyan Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylasında bir yıl önce çekilen ve tamamen su ile kaplı Karabağlar Yaylası, bir yıl sonra aynı noktadan çekilen fotoğraf karesi arasında yüzde yüz değişim yaşanıyor.

2022

2023

Rize’den sonra en fazla yağış alması ile bilinen Muğla, Ege Bölgesinde en kurak iller arasında ilk sırada yer aldı. Geçen yıl 10 Mart’ta kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, 13 Mart’ta içinde yüzlerce su kuyusunu barındıran Karabağlar Yaylası, bu yıl su kuyularında büyük düşüş yaşanıyor.

2022

2023

Geçen yıl tamamen su ile kaplı olan Karabağlar Yaylasında bu araziler erken sürüldü. Büyük oranda tütün üreticilerinin yer aldığı Karabağlar Yaylasının iç kesimlerinde ise yayla sakinlerinin kışlık üretimleri için sebze ekim çalışmalarına başladıkları görüldü.


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