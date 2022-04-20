Antalya’da kuyumculara sahte altın satan 2 kadın yakalandı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:59

Antalya’da kuyumcuya sahte altın satmak isteyen D.G. adlı kadın, kuyumcuda polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelinin yapılan incelemesinde, Antalya’da 2 ayrı işyerinde benzer şekilde 20 bin TL dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalarda şüpheli D.G.'nin şikayete konu dolandırıcılık olaylarını E.A. ile birlikte gerçekleştirdiği, şüpheli E.A.’nın da Antalya’da 1 işyerinde benzer şekilde 8 bin TL dolandırıcılık gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Bahse konu şüpheli şahıs da 19 Nisan Salı günü polis ekiplerince yakalandı. D.G.’nin yapılan sorgulamasında dolandırıcılık suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu, aranmadığı, E.A.’nın yapılan sorgulamasında kasten yaralama, mala zarar verme ve tehdit suçlarından suç kaydının bulunduğu ve aranmadığı tespit edildi. Suça konu sahte altınlar muhafaza altına alındı. D.G. ve E.A. bugün adliyeye sevk edildi.