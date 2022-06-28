Antalya’da taksimetre ücretlerine ortalama yüzde 25 zam yapıldı

28 Haziran 2022 Salı, 23:28

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekretaryasının yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu dün topladı. Kurulda birçok kurum ve kuruluş temsilcisi yer aldı.

Toplantıda ulaşım esnafının yaşamış olduğu sorunlar ve zam teklifleri ile talepleri görüşüldü. Toplantının sonunda alınan zam kararları açıklandı. Toplantıda geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yapılan zammın ardından bugün de taksimetre ücretlerine zam yapıldı.

TAKSİMETRE AÇILIŞI 10 TL

Yeni zamla birlikte taksimetre açılışı 10 TL, kilometre ücreti 12 TL, saat ücreti 39 TL, birim metre (100 m) 1.20 TL, birim zamanı (1dk) 0.65 TL kısa mesafe ücreti ise 25.00 TL’ye çıkarıldı.

Öte yandan geçtiğimiz Mart ayında yapılan zamla, taksimetre açılış 8.00 TL, kilometre ücreti 9.00 TL, saat ücreti 30.00 TL, birim metre (100m) 0.90 TL, birim zamanı (1dk) 0.50 TL, kısa mesafe ücreti (indi-bindi) 20.00 TL’ye çıkarılmıştı.

"ANTALYA HALKINDAN DA ÖZÜR DİLEYEREK BU ZAMMI UYGULAMAK ZORUNDAYIZ”

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan dün yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Şuan için zam yeterli. Yakıt fiyatları artmasa biz zam istemeyiz. Diğer giderlerimiz de arttı. Mecbur kaldık. Zam almak çözüm değil. Esnafımızı da düşünüyoruz. Yarın sabah saatlerinden itibaren uygulanacak. Antalya halkında da özür dileyerek bu zammı uygulamak zorundayız.”