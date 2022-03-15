AP’den kripto paralara düzenleme

15 Mart 2022 Salı, 09:32

Bitcoin ve Ethereum gibi öncü kripto para birimlerinin yasaklanmasına yol açabilecek olan yeni bir kripto varlık düzenlemesi, bugün Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nde oylamaya sunuldu.

Webtekno'nun haberi göre, MICA (Markets in Crypto Assets/Kripto Varlıklarda Piyasalar) isimli düzenlemenin kabul edilmesi halinde Avrupa Birliği, çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine uymayan herhangi bir kripto varlığın listelenmesini yasaklayabilecek, bu sayede Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere pek çok dijital para biriminin kullanımının önüne geçilebilecek veya kullanımı direkt yasaklanabilecekti. Ancak Avrupa Birliği parlamenterleri, MICA düzenlemesine karşı oy kullandı. Yasağın 24'e 32 bir çoğunlukla kabul edilmediği ileri sürüldü.