AP’den kripto paralara düzenleme
Kripto varlıkların kullanımını kısıtlama veya direkt yasaklamayı içeren düzenleme bugün Avrupa Parlamentosu’na sunuldu.
Bitcoin ve Ethereum gibi öncü kripto para birimlerinin yasaklanmasına yol açabilecek olan yeni bir kripto varlık düzenlemesi, bugün Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nde oylamaya sunuldu.
Webtekno'nun haberi göre, MICA (Markets in Crypto Assets/Kripto Varlıklarda Piyasalar) isimli düzenlemenin kabul edilmesi halinde Avrupa Birliği, çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine uymayan herhangi bir kripto varlığın listelenmesini yasaklayabilecek, bu sayede Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere pek çok dijital para biriminin kullanımının önüne geçilebilecek veya kullanımı direkt yasaklanabilecekti. Ancak Avrupa Birliği parlamenterleri, MICA düzenlemesine karşı oy kullandı. Yasağın 24'e 32 bir çoğunlukla kabul edilmediği ileri sürüldü.
İlgili Haberler
- Biden’dan kripto para hazırlığı
- Kripto para tasarısı yasalaşırsa etkisi ne olur?
- Binance: Birçok Rus savaşı desteklemiyor, kripto para platformlarına erişimini yasaklamayacağız
Video Haberler
- ABD vatandaşı Cihangir'de ölü bulundu
- Rus milyarderin özel jeti İstanbul'dan ayrıldı
- AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
- Derbinin yıldızından transfer iddialarına yanıt!
- Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
- Meteoroloji tarih verdi: Kar yeniden geliyor!
- Sokak röportajında tartışma: İhanetle suçladı!
- Dün darp edilen doktor, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kut
- Zigana Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
- Sağlık çalışanlarından eylem
En Çok Okunan Haberler
- ABD vatandaşı Cihangir'de ölü bulundu
- Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden pes dedirten savunma
- Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
- İşte yurttaşların istediği cumhurbaşkanı!
- Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması
- 37 dakikada 255 adet çöp şiş yedi: 26 bin 550 TL kazandı
- macOS Monterey 12.3 çıktı: İşte Gelen Tüm Yenilikler!
- Sokak hayvanlarını hedef almıştı: Tilbe'ye büyük şok
- Brent petrol fiyatlarında son durum
- Denetimden kaçmaya çalışan otomobil polislere çarptı