Kripto para tasarısı yasalaşırsa etkisi ne olur?

05 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Kripto paralarla ilgili planlandığı söylenen yasa tasarısı ülkemizin ekonomisi için çok önemli riskler barındırmakta. Taslağın ruhu piyasa ve konunun uzmanları tarafından aşırı vergilendirme ve kontrol odaklı olarak algılanıyor. Halen yasa üzerinde sahici tartışmalar yapılıyor.

Dolaşımda olan taslağın değişmeden yasalaşması halinde karşımıza çıkabilecek şu üç temel konu bulunuyor:

HIZLICA KAÇABİLİR

Yurttaşlar yerli borsalardaki paralarını da çekip yurtdışında bulunan borsalara hızlıca kaçırabilirler. Türk borsalarındaki toplam rakamın 5 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Bu düzeyde bir para çıkışı zaten çok zor günler geçiren Türk ekonomisi için önemli bir hasara neden olur.

Büyük bölümü aynı zamanda kripto para yatırımcısı olan çok sayıda yazılımcı, şu anda yurtdışında aldıklarından çok daha düşük kazanca Türkiye’de çalışıyor ama kripto paralardan kazandıklarını burada harcadıkları için ülkede kalmaya devam ediyorlar. Taslak sunulduğu haliyle yasalaştığı anda birçok yazılımcının kripto varlıklarını korumak için yurtdışına göçmesine neden olabilir. Bu da Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşüm projelerini sekteye uğratır ve ülkemizin üretim, hizmet ve ihracat alanlarındaki rekabet gücüne büyük darbe vurur. Türkiye, kaybettiği insan kaynağı sebebiyle dünya (dijital) liginde epey basamak iner.

10 MİLYON YATIRIMCI

4 Ülkede yerel ve yabancı borsalardan derlediğimiz kadarıyla tahmini 10 milyon düzeyinde kripto para yatırımcısı var. Bu ekonomik sıkıntıda insanlar kripto paralar üzerinden iyi kötü bir birikim elde etmiş durumdalar. Eğer bu taslak yasalaşır, insanlar kripto varlıklarını ülkeye taşıdıktan sonra yüksek bir miktarda vergi ilan edilir veya birikimlerinin değeri düşerse, bundan yasayı çıkaran hükümeti sorumlu tutarlar. Hangi hükümet olursa olsun yasayı çıkaran için önemli bir politik bedel ödetebilirler.

SAND TOKEN ICRYPEX’TE



Metaverse dünyasında CoinMarketCap verilerine göre en büyük piyasa değerine sahip ikinci token “Sand”, Türk kripto borsası Icrypex tarafından listelenmeye başlandı.

Icrypex CEO’su Gökalp İçer, konuyla ilgili yapmış olduğu değerlendirmede, “Avalanche C-Chain desteği olan ilk Türk platformu olarak blok zincir teknolojisinin, kripto para ekosisteminin sunduğu geleceğe ve merkeziyetsiz finansa inanıyoruz. Metaverse konseptinin de oldukça faydalı projelere ev sahipliği yapacağını, yarattığı ekonomiyle finansı demokratikleştireceğini düşünüyoruz. Tam da bu yüzden şimdiye dek Türkiye’deki kripto para yatırımcılarını Decentraland, Axie Infinity, Enjin Coin, Radio Caca, Alien Worlds gibi metaverse platformlarının ve oyunların ‘yerel token’larıyla buluşturduk. Şimdi bunlar arasına Sandbox’ı da ekledik. Küresel trendlere ve Türk yatırımcıların taleplerine kulak vererek kripto para borsamızı geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

PARA BİRİMİ SAYISI 49’A ULAŞTI

BtcTurk, işlem hacmiyle kendini kanıtlamış kripto para birimlerini platforma eklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda profesyonel kripto para yatırımcıları için geliştirilen BtcTurkPRO’da Terra (LUNA) listelenmeye başladı. Terra için yatırma çekme işlemleri 28 Şubat’ta açılırken, al-sat 2 Mart’ta başladı. Yeni eklenen kripto paralar ile BtcTurkPRO web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Türk Lirası ve Tether (USDT) işlem çiftlerinde alım satım işlemi yapılabiliyor. Terra Luna için minimum yatırma limiti ve minimum çekme limiti ise 0,25 LUNA olarak uygulanıyor. Terra Luna’nın eklenmesiyle BtcTurkPRO, 49 kripto para birimine ve 121 işlem çiftine ulaştı.