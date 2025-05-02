Apple CEO'su açıkladı: Yeni üretim ülkeleri belirlendi!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 11:41

Güncelleme: 02.05.2025 - 11:41

Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği vergi düzenlemeleri sonrasında üretim stratejisini netleştirdi. Şirket, ABD'ye yönelik üretimini Hindistan ve Vietnam’a kaydırma kararı aldı.

TIM COOK DUYURDU

Apple CEO’su Tim Cook, ABD pazarına sunulacak iPhone’ların büyük çoğunluğunun Hindistan’da üretileceğini açıkladı. Ayrıca, iPad ve Apple Watch gibi ürünlerin Vietnam’da üretileceğini belirtti. Tim Cook, şirketin bu çeyrekte ABD’ye yapılan ithalata uygulanan vergiler nedeniyle yaklaşık 900 milyon dolar kayıp yaşayabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD ÜRETİMİNE YÖNELİK ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump’ın döneminde, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergileri kapsamında Apple’dan üretiminin ABD’ye kaydırılması istenmişti. Ancak, bu süreçte bazı elektronik ürünler vergi muafiyetinden yararlanmıştı.

ÇİN ÜRETİMİ DEVAM EDECEK

Cook, Apple’ın tedarik zincirini Çin dışına kaydırmaya yönelik adımlarının ABD pazarına odaklı olduğunu belirtti. Ancak Çin, küresel satışlar için ana üretim merkezi olmayı sürdürecek.

ABD'YE YATIRIM YAPILACAK

Apple CEO’su, şirketin önümüzdeki dört yıl içinde ABD genelinde 500 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Bu açıklama, ticaret politikalarındaki belirsizliğin arttığı bir dönemde yapıldı.

AMAZON DA HAZIRLIKTA

Amazon İcra Kurulu Başkanı Andy Jassy, ticaret savaşları ve tarifelere karşı şirketin alacağı önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Amazon’un satışları, bu dönemde yüzde 9 artarak 155,7 milyar dolara ulaşırken, kârda yüzde 60’tan fazla bir artış görüldü.

HİNDİSTAN’DA ÜRETİME GEÇİŞ

Teknoloji analistleri, Apple’ın tedarik zincirini Hindistan’a kaydırma kararını dikkat çekici buluyor. Moor Insights & Strategy şirketinin CEO’su Patrick Moorhead, “Tim Cook birkaç yıl önce sadece Çin’in iPhone üretebileceğini söylemişti. Şimdi ise Hindistan'a doğru ciddi bir ilerleme kaydedildiğini görüyoruz” şeklinde değerlendirdi.