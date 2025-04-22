Apple yeni 'yapay zeka' reklamını yayınlandı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 07:17

Güncelleme: 22.04.2025 - 07:17

Apple tanıttığı yapay zeka modeliyle geçen yıl çok konuşulmuştu. Özellikle, iPhone'lara ve diğer Apple cihazlara gelecek Apple Intelligence, özellikler bakımından ChatGPT'yle bile yarışabilecek deniyordu ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi ve önce geriye dönük yalnızca iPhone 15 serisine geleceği daha sonra iPhone'lara gelişinin ertelendiği duyuruldu.

Apple Intelligence için yayınlanan reklam filmi ise hiç yayınlanmayan özelliklerin yer almasıyla davaya dahi konu oldu.

APPLE YENİ REKLAM FİLMİNİ YAYINLADI

Yapay zeka tanıtılmasının ardından neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen kullanıcılara vadedilen özellikleri sunamadı. ABD'deki kullanıcılarsa Apple'ın yapay zekasının reklamlarda yanlış anlatıldığı için dava açmayı tercih etmişti. Bunların ardından Apple mevcut olan özelliklerden birini ele alan yeni raklamını yayınladı.

Apple, yapay zeka özelliklerini kısmen de olsa güncellemelerle iPhone 16 Pro ve üst modellere getirmeye başladı.

Yeni yayınlanan reklamda ise iPhone'ların Fotoğraflar uygulamasına gelen Temizle yani Clean Up özelliği tanıtılıyor. Bu özellik fotoğrafların arka planlarında yer alan nesnelerin kısa sürede kaldırılmasını sağlıyor. İşte yayınlanan yeni reklam: