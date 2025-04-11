Apple, Trump'ın gümrük vergilerini böyle aştı!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:38

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:38

Apple, üretiminin büyük bölümünü Çin'de yapmasına rağmen, tedarik risklerini azaltmak ve jeopolitik belirsizliklere karşı daha dayanıklı olmak amacıyla üretim süreçlerini aşamalı olarak farklı ülkelere kaydırıyor. Foxconn ve Tata gibi üreticilerle iş birliğini sürdüren şirket, Hindistan'da üç farklı tesiste üretime devam ediyor. Ayrıca, Hindistan'da artırdığı üretim kapasitesiyle yaklaşık 1.5 milyon iPhone’un ABD pazarına gönderildiği bildiriliyor.

GÜMRÜK SÜRELERİNDE DÜŞÜŞ

Apple'ın Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yer alan Chennai Havalimanı'ndan başlattığı sevkiyat sürecinde, her biri 100 ton kapasiteli altı kargo uçağı kullanıldı. Şirketin attığı bu adım, yeni vergi düzenlemeleri yürürlüğe girmeden önce ABD pazarında stok oluşturma hedefini taşıyor. Ayrıca, sürecin hızlanması için Apple, yerel yetkililerle görüşerek gümrük işlemlerini 30 saatten 6 saate indirdi.

İPHONE FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Öte yandan, Hindistan'daki üretimin ABD pazarındaki etkisinin giderek arttığı gözlemleniyor. Apple’ın ABD’ye ihraç ettiği iPhone’ların yaklaşık yüzde 20’sinin Hindistan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Trump yönetiminin Çin'den ithal edilen ürünlere uyguladığı vergi oranını yüzde 54’ten yüzde 145'e çıkarması, teknoloji ürünlerinde ciddi fiyat artışlarına yol açabilir. Bu vergi yükselişi, şu anda ABD'de 1.599 dolara satılan iPhone 16 Pro Max’in fiyatını 2.300 dolara kadar çıkarabileceği öngörülüyor.