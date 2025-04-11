Trump'tan ticaret savaşında u dönüşü: 'Anlaşma yapabilmeyi çok isteriz'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:16

Güncelleme: 11.04.2025 - 10:16

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen kabine toplantısında ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin’in uzun süredir ABD’yi eski gümrük tarifeleri üzerinden avantajlı konuma getirdiğini savunan Trump, bu duruma artık izin vermeyeceklerini söyledi. Bununla birlikte, Pekin yönetimiyle ortak bir zeminde buluşma ihtimaline de açık kapı bıraktı.

Trump, "Çin ile ne olacağını göreceğiz, (onlarla) anlaşma yapabilmeyi çok isteriz" dedi.

ABD'nin Çin’le dış ticaret açığının sürdürülemez boyutlara ulaştığını belirten Trump, "Uzun süre boyunca ülkemizden çok faydalandılar, şimdi masayı yeniden kuruyoruz ve eminim ki anlaşabileceğiz" ifadelerini kullandı.

'Şİ'YE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşüp görüşmeyeceği sorulan Trump, doğrudan yanıt vermese de diyalog kanallarının açık olduğunu belirtti. "Devlet Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Kendisi gerçek anlamda uzun zamandır dostumdur. Sanırım sonunda her iki ülke için de çok iyi olacak bir şey üzerinde çalışacağız. Bunu dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

Trump, Çin’e misilleme yapmayan ülkelerle gümrük anlaşmalarına çok yakın olduklarını ve müzakerelerin sürdüğünü belirtti. "Ancak hoşumuza giden anlaşmalar yapmak zorundayız, kötü bir anlaşma yapmak istemeyiz" diye konuştu.

Avrupa Birliği’yle yapılan görüşmelere dair de değerlendirmede bulunan Trump, "Bize çok sert davrandılar ama akıllıydılar. Misilleme yapmaya hazırdılar ama sonra Çin'e yaptıklarımızı görünce geri çekilmeye karar verdiler" dedi.

'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NI SONA ERDİRMEK İSTİYORUZ'

Kabine toplantısında gündeme gelen bir başka konu da Rusya-Ukrayna Savaşı oldu. Trump, "Biz bu savaşı gerçekten durdurmak istiyoruz. Haftada 2 bin 500 veya daha fazla genç insan hayatını kaybediyor. Onlar Rus ve Ukraynalı, Amerikalı değiller ama onlar insan. Biz bunu durdurabilir miyiz diye bakıyoruz. Bu konuda ilerleme kaydediyoruz" açıklamasında bulundu.

'PANAMA’YA ASKER GÖNDERDİK

Trump ayrıca, Panama Kanalı üzerindeki kontrolü yeniden sağlamak için Panama’ya asker sevk ettiklerini belirtti. "Panama'ya çok sayıda asker gönderdik ve eskiden sahip olduğumuz ve artık sahip olmadığımız bazı alanları doldurduk. Şu anda orası çok iyi şekilde kontrol altında" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, "Panama Kanalı'nı geri alıyoruz. Çin'in kanal üzerinde çok fazla etkisi var. Bizce Panama da Çin'in oradan çıkmasını istiyor" ifadelerini kullanarak, bölgede iki yeni askeri anlaşma imzaladıklarını açıkladı.