Apple yasalara boyun eğdi! Rekor gelir kaybı yolda

01 Temmuz 2022 Cuma, 00:00

Apple, üçüncü taraf ödeme hizmetlerine pek de sıcak bakan bir şirket değil. Teknoloji devi, daha önce oyun içi direkt ödeme yöntemi eklediği için Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games’le mahkemelik oldu ve hatta sevilen yapım App Store’dan bile kaldırıldı.



Apple, App Store‘da geliştiricilerin sadece kendi ödeme sistemlerini kullanmalarına izin veriyordu. Ancak bu, Güney Kore’deki Telekomünikasyon Ticaret Yasası ile artık değişti. Zira şirket, bir süre önce yapmış olduğu açıklamasında ülkede üçüncü taraf ödeme döneminin başladığını duyurdu. Tabii bu durum rekor düzeyde gelir kaybını da beraberinde getirecek.

APP STORE İÇİN ÜÇÜNCÜ TARAF ÖDEME DÖNEMİ BAŞLADI

ShiftDelete'de yer alan habere göre; Güney Kore’de 2021 yılında hem Apple’ın hem de Google’ın App Store ve Google Play Store’da yer alan uygulamalarda üçüncü taraf ödeme hizmetlerine izin vermesini zorunlu kılan Telekomünikasyon Ticaret Yasası adlı bir antitröst yasası çıktı.

Bu yasa; Apple ve Google‘ın geliştiricilere kendi ödeme hizmetlerini kullanmasını zorunlu kılması halinde caydırıcı para cezaları içeriyor. Kısacası geliştiricilerin önünü açıyor, ancak ilgili şirketlere ciddi anlamda bir gelir kaybı yaşatması kuvvetle muhtemel. Aynı zamanda yasanın komisyonlara karşı da sert bir tutumu söz konusu.



Apple, ilk etapta bu duruma itiraz etse de bu yılın başlarında yasaya uyum sağlayacağını duyurdu. Kısa süre önce de Güney Kore’de yeni dönemin başladığını açıkladı. Ancak şirketin açıklamalarında bazı kritik detaylar olduğunu da belirtmekte fayda var.

Geliştiriciler, artık App Store‘da alternatif ödeme yöntemlerini kullanmakta özgür olacak. Ancak burada StoreKit Harici Satın Alma Yetkisi almaları gerekecek. Hatırlanacağı üzere bu, Hollanda’daki flört odaklı uygulamalara üçüncü tarafa ödeme yöntemi getirildiğinde de şirket tarafından zorunlu tutuldu.

Bunun dışında Apple, alternatif bir ödeme yöntemi kullanılarak yapılan her satış için geliştiricilerden yine komisyon almaya devam edecek. Bu oran yüzde 26 seviyelerinde olacak. Tabii yukarıda belirttiğimiz gibi Telekomünikasyon Ticaret Yasası komisyonlara karşı da sert bir tutuma sahip. Ancak şirketin açıklaması Güney Koreli düzenleyicilerin aksine bu yönde.

