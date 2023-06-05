İş yerleri için kira zam oranı ne kadar oldu? Konut kira artış oranında sınırlama var mı?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 11:05

Güncelleme: 05.06.2023 - 11:08

Haziran ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte haziran ayında yapılacak artış oranı belli oldu.

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

KİRA ARTIŞI YÜZDE YAKLAŞIK YÜZDE 64

Dolayısıyla TÜİK'in açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 63.72 oldu.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Örneğin konut kirası 8 bin lira olan bir yurttaşın haziran ayı kira artışı yüzde 25 artışla 10 bin TL olacak.

Öte yandan işyeri kiralarında ise örneğin 8 bin TL olan mevcut kira bedeli yüzde 63.72 zamla 13 bin 97 TL olarak güncellenecek.