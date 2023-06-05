Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK 2023 Mayıs enflasyon oranı kaç? Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar...

Yayınlanma: 05.06.2023 - 09:53

Güncelleme: 05.06.2023 - 10:13

TÜİK 2023 Mayıs ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Yurttaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2023 enflasyon verilerini merakla bekliyor. Bugün gözler yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,07 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.

TÜİK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı saat 10.00'da açıklanacak.

BEKLENTİ NE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu.

TÜİK 2023 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI

Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 39,59, aylık 0,04 oldu.

ENAG 2023 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI

Doğalgaz fiyatının değişmediği varsayımıyla açıkladığı verilerine göre mayıs ayında enflasyon yüzde 7.35 artarken, yıllık artış yüzde 109.01 oldu. Ocak-mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38.96 oldu.

Doğalgaz fiyatının ücretsiz olduğu varsayımına göre yapılan araştırma sonuçlarına göre de, mayısta enflasyon yüzde 5.68 artış gösterdi. Son 12 aylık artış ise yüzde 105.45 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 36.59 oldu.