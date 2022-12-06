Apple'dan Çin hamlesi

Apple, iPad üretiminin bir kısmını Çin'den Hindistan'a taşımak için çalışma yürütüyor.

Reuters
06 Aralık 2022 Salı, 10:19
Apple'dan Çin hamlesi
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CNBC'de yer alan ve Hindistan hükümetine yakın iki kaynağa dayandırılan haberde Apple ile yetkililer arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Apple Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.


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