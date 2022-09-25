Apple'ın 'sahibi' kim? İşte en büyük yatırımcılar...
En büyük teknoloji şirketi olan Apple, aynı zamanda yatırım dünyasının gözdesi konumunda. 16 milyardan daha fazla hisseye sahip olan teknoloji devi eylül ayı itibarıyla yaklaşık 2,5 trilyon dolar değerinde bir şirket. Peki en çok Apple hissesine sahip olan kuruluşlar hangileri?
Apple, 2021 yılı verilerine göre 900 milyondan fazla aktif iPhone kullanıcısına sahip ve pazarın yaklaşık yüzde 25’lik kısmını yönetiyor. Küresel olarak Android‘in gerisinde kalıyor olsa da, yüzde 75’lik diğer kısmın onlarca şirket tarafından (Samsung, Xiaomi, Oppo vb.) oluşturulduğunu unutmamak gerekiyor.
ShiftDelete'in haberine göre; 16 milyar adetten daha fazla hisseye sahip olan Apple, resesyona bağlı olarak hisse değerinde kayıp yaşıyor. Bir Apple hissesi 150 dolar civarında ve bu değerin iPhone 14 ile artması bekleniyor.
1,3 MİLYARDAN FAZLA HİSSE...
Macrotrends’in araştırmasına göre, Apple’ın en büyük yatırımcıları genel olarak kuruluşlar. 2021 yılındaki rapor, 1,3 milyardan fazla hisseye sahip olan Vanguard Group’un yüzde 7,8’lik bir paya sahip olduğunu ortaya koydu.
İkinci sırada ise 1,11 milyar hisse ile şirketin yüzde 6,6’sını oluşturan BlackRock bulunuyor.
Apple’ın en büyük üçüncü yatırımcısı ise Berkshire Hathaway oldu. 1 milyardan daha fazla hisse ile teknoloji devinin yüzde 6’lık payına sahip.
BİREYSEL YATIRIMCILAR KİMLER?
Kuruluşlara ek olarak bireysel yatırımcıları ise genellikle Apple’ın yönetim kurulundaki kişiler oluşturuyor. Apple Yönetim Kurulu Başkanı Arthur Levinson 4,5 milyondan fazla ve Apple CEO’su Tim Cook ise 800 bini aşkın hisseye sahip.
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