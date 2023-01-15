Araç muayene 'soygun'u

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 02:54

Araç muayene ücretlerinin yeni yılda zamlanarak 507 TL’den 1130 TL’ye yükselmesi, hem araç sahipleri hem siyasiler tarafında büyük tepkilere neden oluyor.



Hem araç sahipleri hem siyasiler, Türkiye’nin değişik yerlerinde protestolar düzenlemeye başladı. Bunun son örneklerinden biri ise dün Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ tarafından gerçekleştirildi.

Bir TÜVTÜRK araç muayene istasyonunun önünde açıklama yapan ve “Türkiye’de 27 milyon araç var. Bu araçların mutlaka muayene edilerek bütün kontrolleri yapılarak trafiğe çıkması gerekmektedir. Bugün burada bir soygunla karşı karşıyayız” diyen Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu fiyatları Ulaştırma Bakanlığı belirliyor fakat bu hizmet geçtiğimiz yıllarda özelleştirildi. Özelleştirme olması gerekiyor fakat özelleştirme daha gelir getirsin ve rekabet unsuru oluşturarak ucuzlayarak halka hizmet olsun diyerek yapılır. Bu özelleştirmede tekelleşmeyi, görüyoruz. Yaptıkları iş 10 dakikalık bir muayene. Bir yandan memur maaşlarına, emekli işçilere yüzde 30 zam yapacaksınız ama burada Ulaştırma Bakanlığı araç muayene ücretine yüzde 123 zam yapacak. Kuzulara kurdu şah yapsak bu zammı yapar mı?”

Özdağ konuşmasının devamında işletmeciler arasına yabancı şirketlere atıfta bulunarak “Neden burada yabancı şirketler var. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devletindeki şirketler yapamaz mı? Özelleştirme yapılırken acaba soru işaretleri mi var? Onları da öğrenmek istiyoruz” dedi.

"BEDELİ BU OLAMAZ"

Anımsanacağı gibi geçen hafta CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de bu zamma tepki göstermiş, TBMM’de yaptığı açıklama şuna dikkat çekmişti:

“Dört tekeri kontrol etmenin, dört evrakı düzenlemenin bedeli bu olamaz. Ne asgari ücret zammı ne dolardaki yükseliş ne de TÜİK’in açıkladığı enflasyon artışı yüzde 123’ü bulmadı. Vatandaş göz göre göre soyuluyor.”

2007 yılı ağustos ayında iki parça halinde 613.5 milyon dolar bedel ve “işletme imtiyazı devri” modeliyle özelleştirilen araç muayene işi TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları tarafından işletiliyor. Bu yeni şirketi oluşturan konsorsiyumda ise halen Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint şirketleri var.