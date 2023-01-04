AKP'li Metin Külünk'ten araç muayene ücreti tepkisi: Operasyon çekiyorlar

04 Ocak 2023 Çarşamba, 16:14

AKP'li eski milletvekili Metin Külünk, yeni yılla beraber zamlanan araç muayene fiyatlarına tepki gösterdi.

Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Her yerden kuralsız ve fütursuzca iş dünyasının bir kesimi millete ve devlete operasyon çekmeye devam ediyor. Soruyor vatandaşımız “Araç muayenesinde muayene istasyonunun arabaya yaptığı şey nedir yaptığı işin maliyeti nedir ki araba başı 1.250 TL para alınıyor.”

Her yerden kuralsız ve fütursuzca iş dünyasının bir kesimi millete ve devlete operasyon çekmeye devam ediyor.



Soruyor vatandaşımız



“Araç muayenesinde muayene istasyonunun arabaya yaptığı şey nedir yaptığı işin maliyeti nedir ki araba başı 1.250 TL para alınıyor.” — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) January 4, 2023

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork araçların muayenelerinde yetkili şirket TüvTürk, yeni yılda zorunlu araç muayene ücretlerine yüzde 110 zam yapmıştı. 2022 yılında 507 TL'ye yapılan zorunlu araç muayene ücreti 2023 yılında yaklaşık olarak 1130,40 TL'ye yükseldi.