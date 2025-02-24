Emeklilik yaşında kritik değişiklik! Kimler 65 yaşında emekli olacak?
Emeklilik yaşı kimler için 65’e yükseldi? Kısmi emeklilik şartları nelerdir? Kadınlar ve erkekler kaç yaşında emekli olabilecek? Prim gününü tamamlayamayanlar nasıl emekli olabilir? 2008 sonrası sigortalı olanlar için emeklilik statüsü nasıl belirleniyor? İşte tüm ayrıntılar...
Emeklilik yaşı Türkiye’de kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak belirlenmiş olsa da bazı sigortalılar için bu yaş 65’e yükseldi. Peki, kimler 65 yaşında emekli olacak?
8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak artırıldı. Sigorta başlangıcına göre emeklilik yaşı değişirken, bazı gruplar için 65 yaş zorunlu hale geldi.
Sigortalı çalışanların emeklilik yaşı, işe giriş tarihine göre değişiyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı.
- SSK’lılar: 5000 – 5975 prim gününü tamamladıklarında,
- Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’lular: 9000 prim gününü doldurduklarında emekli olabiliyor.
Örneğin, 18 yaşından önce sigorta kaydı bulunan SSK’lı kadınlar 38, erkekler ise 43 yaşında emekli maaşı almaya hak kazanabiliyor.
8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arası Sigortalılar
Bu dönemde sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak artırıldı:
- Kadınlar 58 yaşında,
- Erkekler 60 yaşında emekli olabilecek.
30 Nisan 2008 Sonrası Sigortalılar
Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için emeklilik yaşı, prim gün sayılarına ve tamamlanma tarihlerine bağlı olarak değişiyor:
- İşçiler (4/a) için 7200 prim günü,
- Esnaf (4/b) ve memurlar (4/c) için 9000 prim günü gerekiyor.
31 Aralık 2025’e kadar prim gününü tamamlayanlar:
- Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek.
1 Ocak 2026 sonrası emeklilik yaşları kademeli olarak artacak:
- 2036-2037 yılları arasında prim gününü tamamlayan kadınlar 59, erkekler 61 yaşında emekli olacak.
- 2038-2039 yıllarında tamamlayanlar için kadınlar 60, erkekler 62 yaşında emekliliğe hak kazanacak.
- 2044 ve sonrasında erkekler için emeklilik yaşı 65 olacak.
- Kadınların emeklilik yaşı ise 2048’den itibaren 65’e yükselecek.
Özellikle 1 Ocak 2019 ve sonrasında sigortalı olan erkekler, prim günlerini tamamladıklarında ancak 65 yaşında emekli olabilecekler. Bu kişiler esnaf veya memur statüsündeyse daha erken emeklilik mümkün olmayacak.
Aynı şekilde, 1 Ocak 2023 sonrası sigortalı olan kadınlar da gerekli prim gününü 2048’den sonra tamamlayacakları için 65 yaşında emekli olacaklar.
Bu yıl ilk kez sigortalı olan kadınlar için de işçi statüsünde prim gününü 2044-2045 yıllarında tamamlayanlar 63, 2046-2047 yıllarında tamamlayanlar 64 yaşında emekli olacak. Ancak 2048 sonrası tamamlayanlar için yaş 65’e çıkacak.
KISMİ EMEKLİLİK SEÇENEĞİ
Prim günü yetersiz olan kişiler daha az prim günüyle daha geç emekli olabiliyor. Buna kanunda "kısmi emeklilik" deniyor, halk arasında ise "yaştan emeklilik" olarak biliniyor.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK’lılar, 3600 prim günleri varsa kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.
30 Nisan 2008 sonrası sigortalılar ise 5400 prim günüyle kısmi emeklilikten faydalanabiliyor.
Bu kişilerin emeklilik yaşı, işçi statüsünde 7200, esnaf ve memur statüsünde ise 9000 prim gününü tamamladıklarında belirlenen yaşa 3 yıl eklenerek hesaplanacak. Ancak hiçbir şekilde 65 yaşı geçmeyecek.
Özetle, 2008 sonrası sigortalılar için emeklilik yaşları artık büyük ölçüde 65’e ulaşmış durumda.
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