SGK uzmanı açıkladı: Yaş şartı olmadan nasıl emekli olunur?

PRİMİ EKSİK OLANLAR YAŞI BEKLEMEK ZORUNDA

3600 ya da 5400 günle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında emekli olacaklar EYT yasası ile ayrıca bir hak elde etme­di, EYT yasası öncesinde emekli olacak­ları şartlarda iyileştirme olmadığı için EYT yasası bu durumda olanlar için her hangi bir avantaj getirmedi. EYT önce­si kendilerinden istenen yaş neyse aynı yaş şartını tamamlamadan emekli olma­ları mümkün değil.