Araç sahipleri dikkat... Akaryakıta zam sinyali! 18 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:59

Güncelleme: 18.09.2023 - 13:59

Petrol fiyaları yılın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ediyor.

Fiyatlarının yükselişinde, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerindeki gönüllü kesintiyi uzatmasının ardından yılın son çeyreğinde küresel talep ve arz açığının genişleyeceği endişesi etkili oldu.

Uzmanlar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerinin yılın son çeyreğinde piyasayı günde 2 milyon varil açığa itebileceğini tahmin ediyor.

ZAM SİNYALİ VERDİ

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,73 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolde yaşanan bu artışın akaryakıt fiyatlarını da etkilemesi beklenirken yeniden bir zam sinyali verdi.

Türkiye'de akaryakıta zammı tetiklemesi beklenirken yatırımcılar, bu hafta küresel merkez bankalarının faiz politikalarına dair ipucu vermesi beklenen kararları ve Çin'den gelecek önemli ekonomik verileri takip edecek.

LİTRESİ 40 LİRAYI AŞTI

Motorinin litre fiyatına 13 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 3 kuruşluk zam gelirken motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı.

Benzine ise 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 40.07 TL

Benzinin litresi 38.55 TL

Ankara

Motorin litresi 40.61 TL

Benzinin litresi 39.13 TL

İzmir

Motorin litresi 40.79 TL

Benzinin litresi 39.24 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.