Son Dakika... Araç sahipleri dikkat! LPG'ye dev zam geldi: 3 Ekim 2023 güncel benzin motorin ve otogaz fiyatları...

Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:29

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:15

Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Gece yarısından itibaren otogaza 69 kuruş zam geldi.

Öte yandan benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.

LPG'nin litresi 18,89 liraya satılıyor.

Citi analistleri ise petrolün gelecek yıl 70 dolar ile en düşük seviyesine doğru yöneleceğini söylüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 40.17

Benzinin litresi 36.71

Ankara

Motorin litresi 40.73

Benzinin litresi 37.31

İzmir

Motorin litresi 40.91

Benzinin litresi 37.42

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.