Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim pompaya yansıdı! 1 Kasım 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine indirim pompaya yansırken benzine de indirim geldi. 1 Kasım 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.
Petrol, talep yumuşarken Ortadoğu’daki geriliminin kontrol altında kalacağına dair işaretlerin etkisiyle sert bir düşüş yaşadı.
TABELA DEĞİŞTİ
Dün gece yarısından itibaren motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi.
Benzine ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim yapıldı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 38.00
Benzinin litresi 34.38
Ankara
Motorin litresi 38.64
Benzinin litresi 35.06
İzmir
Motorin litresi 38.82
Benzinin litresi 35.17
LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pez...nkler' ifadesine sahip çıktı!
- Ev ve araba satışında o dönem kapanıyor!
- Rekor halka arza devre kesici uygulandı
- Afyonkarahisar'daki 29 Ekim gösterisine inceleme
- Açıklama yaptı: Paraşütle gelerek başarı...
- İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar!
- Bakırhan'dan Bahçeli'ye jet yanıt!
- Asgari ücretliye kötü haber!
- 'Rakibimi biliyorum, siz de anlamışsınızdır...'
- Tedavi için Küba'ya giden Tanyeli yaşadıklarını anlattı