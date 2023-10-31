Araç sahipleri dikkat: Motorinden sonra benzine de indirim bekleniyor! 31 Ekim 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine indirim pompaya yansırken benzine de indirim geliyor. 31 Ekim 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.
Petrol, talep yumuşarken Ortadoğu’daki geriliminin kontrol altında kalacağına dair işaretlerin etkisiyle sert bir düşüş yaşadı.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?
Gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, benzine de bu gece yarısından geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim yapılacak.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 38.00
Benzinin litresi 35.08
Ankara
Motorin litresi 38.64
Benzinin litresi 35.71
İzmir
Motorin litresi 38.82
Benzinin litresi 35.82
LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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